ಕಾವ್ಯ ಇರುವುದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ: ಎಚ್.ದುಂಡಿರಾಜ್ 

ಶೃಂಗೇರಿ: 'ಸಮಕಾಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಹನಿಗವನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ಕೆಲವೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಂಚು, ಬೆರಗು, ವಿಡಂಬನೆ, ವ್ಯಂಗ್ಯ, ವಿಷಾದ, ತಮಾಷೆ, ಸುಂದರ ಕಲ್ಪನೆ, ಹೋಲಿಕೆ ಪದ ಜೋಡಣೆಯೇ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ' ಎಂದು ಚುಟುಕು ಕವಿ ಎಚ್.ದುಂಡಿರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೃಂಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿ.ಆರ್ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಚುಟುಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರೇಮ, ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾವ್ಯ ಇರುವುದು ಕವಿತೆಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀಡುವ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ. ಕವನಗಳು ಕೇವಲ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನತೆಯ ಗುಣದಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ ಕ್ಷೇತ್ರದವರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಕವನಗಳ ಮೂಲಕ ಓದು, ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವವರು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇತರ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೂರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಚುಟುಕು ಕವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಸೆಯುವ ಮಾಧ್ಯಮ. ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸಮಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇ ಚುಟುಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಶಿವಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪಕ್ಷ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ' ಎಂದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಶೈಲಾಜ ರತ್ನಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಪುಷ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಯಣ್, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ. ನಾಗೇಶ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್, ಮೋಹನ್ ರಾಜಣ್ಣ, ಅಂಗುರ್ಡಿ ದಿನೇಶ್, ಸಮಂಗಲಿ ಆನಂದಸ್ವಾಮಿ, ಎಚ್.ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮೆಣಸೆ, ಎಚ್.ಎ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಚ್.ಆರ್. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರು ಪರಮೇಶ್, ಜೆ.ಎಂ. ಹರ್ಷ, ಎಸ್.ಎಸ್ ಪೂರ್ಣೇಶ