ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಅತ್ತಿಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಇಂದು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:20 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:20 IST
ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು
ಸತೀಶ್ ಬಿ.ಎಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ
ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ‌ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದೇ ಸಂತಸ ತರುತ್ತದೆ.
ಟಿ.ಎಂ.ಹರಿಣಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
