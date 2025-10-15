ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ | ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಆವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಟ್ಟಡ: ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೊರೆ

<p><strong>ಆಲ್ದೂರು</strong>: ಸಮೀಪದ ಆವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಳೆಯ ಶಿಥಿಲ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಆವತಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯು ನಾಲ್ಕು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ, 14 ಉಪ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಏಳು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. 2600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. 65 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಮೀಪದ ಆವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡವು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. </p>.<p>ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 192ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಾಗವು ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮಾಲೀಕರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ 1967-68ರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 166ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 6.39 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ₹60 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ರಾಜೀವ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಡಿ ₹20 ಲಕ್ಷ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜತೆಗೂಡಿ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಎಂ.ಕೆ.ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರ ಬಳಿ ಈಚೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ₹5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಆವತಿ ಹೋಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದು, ಈಚೆಗೆ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಎಂ.ಕೆ.ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ₹5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಬಳಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಆವತಿ ಹೋಬಳಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಕೆರೆಮಕ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಅವರು ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಬಿ.ಎಂ.ಪವಿತ್ರ ರಾಜಿತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ</span></div>.<div><blockquote>ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ಜಯಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ,ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>