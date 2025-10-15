ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ | ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿದ ಆವತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕಟ್ಟಡ: ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೊರೆ

ಜೋಸೆಫ್ ಎಂ.ಆಲ್ದೂರು
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:46 IST
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆ  ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ
ಸುಸಜ್ಜಿತ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಶಾಸಕಿ ನಯನಾ ಮೋಟಮ್ಮ ಅವರು ಒದಗಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಬಿ.ಎಂ.ಪವಿತ್ರ ರಾಜಿತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಹಳೆಯ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ
ಜಯಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ ,ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ
