ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ‘ಪುಸ್ತಕ ಗೂಡು’

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:18 IST
ಪುಸ್ತಕ ಗೂಡುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಪುಸ್ತಕ ಗೂಡು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ.
–ಎಚ್.ಎಸ್.ಕೀರ್ತನಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
chikkamagaluru

