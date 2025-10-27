ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಗುಂಡಿಮಯ ಸಂಪರ್ಕ

ಉಮೇಶ್ ಯು.ಬಿ.
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ನೀರು ನಿಂತರೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
ಮೋಹನ್, ಬೈಕ್ ಸವಾರ
ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ
