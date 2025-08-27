ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
chikkamagaluru
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಜನ ಸಜ್ಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:51 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:51 IST
ರಾಮೇಶ್ವರ ನಗರದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಎಂ.ಆರ್. ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸುಮಾರು 8.5 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ  ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಭಾದಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಹಾದ್ವಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದು
ChikkamagalurGanesha Chatruthi

