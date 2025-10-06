ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಳ: ಭಯದಲ್ಲಿ ಜನ

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:34 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಸಮೀಪವೇ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ಸಮೀಪವೇ ನಾಯಿಗಳ ಹಿಂಡು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದು
chikkamagalurustreet dogs

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT