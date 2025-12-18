ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು | 512 ಎಕರೆ ಕಬಳಿಕೆ ಯತ್ನ: ದಾಖಲೆಗಳು ನಕಲಿ!

ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:14 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:14 IST
chikkamagaluruForestLandLand Encroachmentdispute

