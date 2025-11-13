ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು: ಸವಾಲು ಹಲವಾರು

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ: ಸಲಹೆ
ಜೋಸೆಫ್.ಎಂ.ಆಲ್ದೂರು
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:59 IST
ಭಾರತದ ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ತಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಕಾಫಿಯ ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಎಂ.ಜೆ. ದಿನೇಶ್ ದೇವ ವೃಂದ ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು
chikkamagaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

