ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ಲು ಬಲು ದುಬಾರಿ

ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು: ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:55 IST
ಕಾಫಿ ಹಣ್ಣು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಬುಶಲ್
ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು
ಮಲ್ಲಂದೂರು ಸಮೀಪ ಲೇನ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು
chikkamagaluru

