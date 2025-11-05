ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: 1 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ವಿಪತ್ತ ನಿರ್ವಹಣಾ ತರಬೇತಿ

ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಆಯುಕ್ತ ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:56 IST
Chikkamagalur

