ಆನೆ ದಾಳಿ: ₹ 6 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್‍ ವಿತರಣೆ

<p><strong>ತರೀಕೆರೆ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಮಲೆನಾಡು ಅಡಿಕೆ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ (ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್) ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಗುರುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಗೆ ₹6 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಹೇಶ್ ವಿತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹೇಶ್, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ 2010ರಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ವಿಮೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನಿಗಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ₹ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಷೇರುದಾರರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿದ್ದು, ತಾವು ಬೆಳೆದ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ನಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಳೆದು, ಷೇರುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ₹5000 ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮ್ಯಾಮ್ಕೋಸ್ನ ತರೀಕೆರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಲ್.ರಮೇಶ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂದೀಪ್, ಷೇರುದಾರರಾದ ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ಚಂದ್ರ, ಲೋಕೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಈಶಣ್ಣ, ಸುರೇಶ್ ಮೊದಲಾದವರಿದ್ದರು.</p>