ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ಶೃಂಗೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಾವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಕಾಡಾನೆ ತುಳಿದು ರೈತ ಸಾವು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಕಾಡಾನೆ ತುಳಿದು ರೈತ ಸಾವು
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಕಾಡಾನೆ ತುಳಿದು ರೈತ ಸಾವು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಮ್ಚಿನಡ್ಕ-ಮಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಲಗ್ಗೆ; ಬೆಳೆಹಾನಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮ್ಚಿನಡ್ಕ-ಮಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಲಗ್ಗೆ; ಬೆಳೆಹಾನಿ
ಅಮ್ಚಿನಡ್ಕ-ಮಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಲಗ್ಗೆ; ಬೆಳೆಹಾನಿ
chikkamagaluruDeathElephant attack

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT