ಕೊಪ್ಪ: ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳವು

<p><strong>ಕೊಪ್ಪ:</strong> ರಾಜ್ಯ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎಚ್.ಜಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಹರಂದೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಯವರು ಹೊರಗಡೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ಮೂಲತಃ ನೇಪಾಳದ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಂದ ಕಳವು ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಹಣ ಕಳವು ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>