ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಕಡೂರು: ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ

ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು-ಕಾಲೇಜು ಬಚಾವೋ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:33 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 4:33 IST
ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇರುವ ಕೆಪಿಎಸ್‌ ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು.
ಜಿ.ಅಶೋಕ್‌ಕುಮಾರ್‌. ಶಾಲೆ ದತ್ತಿನಿಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ
SchoolEducationKaduru

