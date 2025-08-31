ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದೂ ಅಸಹನೆ: ಚಿಂತಕ ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:11 IST
ಹಿಂದಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿರೋಧ ಬೇಡ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿ ಕಡ್ಡಾಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿರಲಿ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 95 ಸಾವಿರ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಾ ನೀತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು
ರಹಮತ್ ತರೀಕೆರೆ, ಚಿಂತಕ
chikkamagaluruLanguage

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್

