ಮೈ ಜುಮ್ಮೆನಿಸಿದ 4*4 ಆಫ್ ರೋಡ್ ರ್‍ಯಾಲಿ

ಕೊಪ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರ್‍ಯಾಲಿಗೆ ನೋಡುಗರು ಫಿದಾ; ಸಾಹಸ ಮೆರೆದ ಚಾಲಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:47 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:47 IST
ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ಝಲಕ್
ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಥಾರ್
ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದಿಣ್ಣೆ ಏರಿದ ಫಾರ್ಚುನರ್
chikkamagaluru

