ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್‌, ಸೋಫಿಯಾ ಮಿಂಚು

<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ನಾಯಕಿ ನ್ಯಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ (117, 117ಎ) ಅವರ ಅಮೋಘ ಶತಕದ ನಂತರ ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ (10–3–17–4) ಅವರ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು 89 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಸತತ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 6 ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.</p>.<p>ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ ಅವರು ಆಸರೆಯಾದರು. ತಂಡ 50 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 251 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಶಿವರ್ಬ್ರಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರಂಭ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಟಾಮಿ ಬ್ಯೂಮಾಂಟ್ (32) ಮತ್ತು ಹೀದರ್ ನೈಟ್ (29) ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರಾರೂ 20ರ ಗಡಿದಾಟಲಿಲ್ಲ. ಆತಿಥೇಯರ ಕಡೆ ಎಡಗೈ ಸ್ನಿನ್ನರ್ ಇನೊಕಾ ರಣವೀರ 33 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ 46ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 164 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಹಸಿನಿ ಪೆರೇರಾ (35) ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ (33) ಅವರ ಆಟದಿಂದ ಲಂಕಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸೋಫಿಯಾ ಅವರ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಸಾಗಿತು.</p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್: 50 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ 253 (ಹೀದರ್ ನೈಟ್ 29, ನ್ಯಾಟ್ ಶಿವರ್ ಬ್ರಂಟ್ 117; ಇನೊಕಾ ರಣವೀರ 33ಕ್ಕೆ3); ಶ್ರೀಲಂಕಾ: 45.4 ಓವರುಗಳಲ್ಲಿ 164 (ಹಸಿನಿ ಪೆರೇರಾ 35, ಹರ್ಷಿತಾ ಸಮರವಿಕ್ರಮ 33, ನೀಲಾಕ್ಷಿಕಾ ಸಿಲ್ವ 23; ನಾಟ್ ಶಿವರ್–ಬ್ರಂಟ್ 25ಕ್ಕೆ2, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ 17ಕ್ಕೆ4) </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>