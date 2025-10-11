ಚುರುಮುರಿ: ನಗೋ ನೊಬೆಲ್!

<p>‘ಲೇಯ್, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬತ್ತಾ ಅವೆ ಕಣ್ರಲಾ’ ಎಂದ ಗುದ್ಲಿಂಗ!</p>.<p>‘ವೂ ಕಣ್ಲಾ’ ಅಂತ ಹೂಗುಟ್ಟಿದ ಮಾಲಿಂಗ.</p>.<p>‘ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿದು ಬಿಡ್ರೋ... ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಇಗ್ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ್ದು’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ.</p>.<p>‘ಇಗ್ನೊಬೆಲ್ಲಾ? ಅಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ಲಾ?’</p>.<p>‘ಎಡವಟ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಇಗ್ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಳಬಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಬತ್ತದಾ? ಹಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀಬ್ರಾಗಿರೊ ತರ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡುದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿಯಲ್ವಾ? ಆಫ್ರಿಕಾದ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ವಾ? ಇಂಗೆಲ್ಲಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡವ್ರಂತೆ ಕಣ್ರಲಾ’.</p>.<p>‘ಮೊದಲ್ನೆದಂತೂ ನಮ್ ಕುಡುಕರೇ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡವ್ರೆ. ನೈಂಟಿ ತಗಂತಿದ್ದಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಬುರ್ ಬುರ್ ನೊರೆ ತರ ನುಗ್ಗಿ ಬರಕಿಲ್ವಾ?’.</p>.<p>‘ನಮ್ಮೋರು ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ್ ಮಿಠ್ಠಲ್ ಅನ್ನೋರಿಗೂ ಇಗ್ನೊಬೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ವಾಸನೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ...’</p>.<p>‘ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೇಲಿ ಹರಿಯೋ ನೀರಿನ ಒಳಗಿನ ಗುಂಡಿ ಕಾಣೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ನಡಕ, ಗುಂಡಿ ಹಾರ್ಸುದ್ರೂ ಸೊಂಟ ಮುರಿಯದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡುದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಗ್ನೊಬೆಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’.</p>.<p>‘ಗುಂಡೀನ ನೋಡುದ್ರೂ ಮುಚ್ಚಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಥೀಸಿಸ್ ಬರುದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಗ್ನೊಬೆಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’.</p>.<p>‘ಇಗ್ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಎಂಗೆ?’</p>.<p>‘ಯಾರಾರಾ ಗುಂಡಿ ಹಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹರೋಹರ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ ರಾಜಕೀಯದೋರು ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹಾಕಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇಗ್ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ’ ಎಂದ ಪರ್ಮೇಶಿ. ಎಲ್ಲಾ ‘ಜೈ ಇಗ್ನೊಬೆಲ್’ ಎಂದು ನಕ್ಕರು!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>