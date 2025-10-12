<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಯ್ಯದ್ ಶಬೀರ್ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 40ನೇ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.</p><p>ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 17 ವರ್ಷದ ಶಬೀರ್ 47.48 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಯ್ ದುಬೆ (48.13) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಕುಲ್ ಪ್ರಭು (48.21) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p><p>20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರ 1500 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಂಗಣ್ಣ ನಾಯ್ಕರ್ (3ನಿ.49.58ಸೆ.) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಆರ್.ಇ (3:49.02) ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಮಾಂಶು ರಾಠಿ (3:49.05) ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು. </p><p>16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ 80 ಮೀಟರ್ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೂಪುರ ಹೊಳ್ಳ (11.87ಸೆ.) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮ ದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವರ್ಷಿಕಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ (11.67ಸೆ.), ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಯಿಶಾ ಪವಾರ್ (11.77ಸೆ.) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>