ದತ್ತಪೀಠದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ: ಶಾ ಖಾದ್ರಿ

<p><strong>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</strong>: 'ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಬಾಬಾಬುಡನ್ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕಲಿಮಾ ತಯ್ಯಿಬಾ ಜಿಯಾರತ್(ದರ್ಶನ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬಾಬಾಬುಡನ್ ವಂಶಸ್ಥ ಸೈಯ್ಯದ್ ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಜ.23ರಂದು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮುಖಂಡರು ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದುದು ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಲಿಮಾ ತಯ್ಯಿಬಾ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದಲ್ಲ. ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಹು. ಇದರ ದರ್ಶನ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಕಾನೂನಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಆಚರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೂರ್ವಜರ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಫಾತಿಹಾ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ನೋವುಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>