ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ | ನರೇಗಾ: ಬಾರದ ₹1.22 ಕೋಟಿ

ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 5:57 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 5:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ChikkamagalurMGNAREGANarasimharajapura

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT