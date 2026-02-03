ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚುರ್ಚೆಗುಡ್ಡ:ಶ್ರೀಗಂಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ;ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಿಗೆ ತೆರೆದ ಖಜಾನೆಯಂತಾದ ಕಾಡು

ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕೆ.
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:49 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:49 IST
 ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿ ಮರ ಬಲಿತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಿರುವುದು
wildlifeSandalwood theif

