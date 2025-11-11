ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkamagaluru
ADVERTISEMENT

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಸೋಲಾರ್ ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಕಾಡಾನೆಗಳ ಉಪಟಳ ತಡೆಗೆ ₹1.12 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ
ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:58 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 13.953 ಕಿ.ಮೀ ಸೋಲಾರ್ ಟೆಂಟಕಲ್ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 1ಕಿ.ಮೀ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹7.17 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿ |  7 ಕಿ,ಮೀ ರೈಲ್ವೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ₹12 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ 
chikkamagaluruWild Elephants

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT