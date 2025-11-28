ಬೀರೂರು | ‘ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ’

<p><strong>ಬೀರೂರು(ಕಡೂರು):</strong> ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರಿದ್ದು, ಟಿಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲೋಡ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮೆಸ್ಕಾಂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಜನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಳಕೆದಾರರಿರುವ ಬಳ್ಳಿಗನೂರು, ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಗರೇಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಳ್ಳಿಗನೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಜಾಗವನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಜತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಕುಸುಮ್ ಬಿ, ಸೂರ್ಯಘರ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ರೈತರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೋವಿ ಕಾಲೊನಿಯ ಕುಕ್ಕವಾಡದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಜಮೀನಿಗೆ ಆರ್ಆರ್ ನಂಬರನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಮತ್ತು ಆರ್ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎಇಇ ಕೆ.ಎಸ್.ವೀಣಾ, ಗುಂಪಾದ ಜನ ಸಮೂಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಡೆ ನಿರಂತರ ಜ್ಯೋತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೃಷಿಯೇತರ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅಂತವರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿಗೆ ಆರ್ಆರ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬೇಕು.ನಂಬರ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಟಿಸಿಗಳಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಗಿಡಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಲೈನ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎಇಇ ಕೆ.ಎಸ್.ವೀಣಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಇ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಬೀರೂರು ಉಪವಿಭಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದ ಎಇ ಯತೀಶ್, ಯಗಟಿ ಶಾಖೆ ಎಇ ರಮೇಶ್, ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ ಜೆಇ ಕಿಶೋರ್ ಹಾಗೂ ರೈತರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>