₹ 21 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ, ಶಾಸಕ ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:27 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:27 IST
ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಭದ್ರಾ ನೀರು ಬರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಲಾಶಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶಾಸಕ
Chitradurga

