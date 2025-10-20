ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ದೀಪಗಳ ಆರ್ಭಟ

ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
ಜೆ.ತಿಮ್ಮಪ್ಪ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:32 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಿಂಗಾಣಿ ದೀಪಗಳು 
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಿಂಗಾಣಿ ದೀಪಗಳು 
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಸಮೀಪದ ಕಾಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುದೇವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು
ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಸಮೀಪದ ಕಾಳಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭುದೇವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪ ತಯಾರಿಸಿರುವುದು
ಶಿವಲಿಂಗದೀಪ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭುದೇವ 
ಶಿವಲಿಂಗದೀಪ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭುದೇವ 
ChitradurgaDeepavali

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT