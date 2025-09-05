ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ‘ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ’ಯರು

ಬದಲಾದ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ; ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಅ.31 ಕೊನೆ ದಿನ
ಕೆ.ಪಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಂಡ್‌ ಪಡೆದ 215 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಾಲಕರು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ‘ಮೆಚ್ಯುರಿಟಿ ಮೊತ್ತ’ಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಅ.31 ಕೊನೆ ದಿನ. ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಕೆ.ಎಚ್‌.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್‌ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ChitradugaBhagyalakshmi bond

