ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಭೀಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ದಂಧೆ

ಬೃಹತ್‌ ಕೆರೆಯ ಒಡಲು ಬಗೆಯುತ್ತಿರುವ ಜೆಸಿಬಿ, ಹಿಟಾಚಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊರಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಣೆ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:42 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:42 IST
ಕೆರೆಯ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಿಪ್ಪರ್‌
ಭೀಮಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು
ಟಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ChitradurgalakeSoil

