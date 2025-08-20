ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕಲ್ಲಿನಕೋಟೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು?

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ ಸುತ್ತಲೂ ‘ನುಂಗಣ್ಣ’ರ ಹಾವಳಿ, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:46 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕೋಟೆ ಸಮೀಪ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಗಳಿವೆ. ಇದು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶವೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಂಪರಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಜಿ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ChitradugaFort

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT