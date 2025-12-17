ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಮನಸೆಳೆದ ಗಫೂರ್‌, ಟೂರಿಸ್ಟ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ; ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Chitradurga
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT