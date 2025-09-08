ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ

ಕೆ.ಪಿ.ಓಂಕಾರಮೂರ್ತಿ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:58 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:58 IST
ಗ್ರಹಣದ ವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ದೇಗುಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ.
ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು
ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ
ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ
Chitradurga Temple Lunar eclipse

