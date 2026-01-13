ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಗಣಿ ಲಾರಿಗಳು ಊರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಾಡಲಿ– ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ರೈತಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 6:49 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 6:49 IST
Chitradurga

