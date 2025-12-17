ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯ ಗೂಡಾದ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ

98 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪ, ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟವರು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಉತ್ತರವಿದೆ.
– ಮೋಕ್ಷಾ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಬೇಕು.
– ರೂಪಾ ಶಶಿಧರ್‌, ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ
ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸದ ಕಾರಣ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
– ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ದಿಲೀಪ್‌, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು
Chitradurga

