ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹಿರಿಯೂರು: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್, ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು

ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಹನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ: ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಡಿ ಕುನ್ಹ
ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:40 IST
ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಯುವಕರು ರಚಿಸಿರುವುದು
Hiriyuruchristmas

