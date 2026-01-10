ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಆಕರ್ಷಕ ‘ಡೆಸ್ಟಿನಿ–2026’ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಇಂದು

ಮೊದಲ ದಿನ ಡೀಪ್‌ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಿಂದ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳಿಂದ ಹಾಸ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:17 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 6:17 IST
Chitradurgaprogram

