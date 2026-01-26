ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಸೂಪರ್‌; ದೇಸಿ ಕಲೆಗಳ ದರ್ಬಾರ್‌...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 9:01 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 9:01 IST
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಪ್ರಸಂಗದ ನರಸಿಂಹ ನೃತ್ಯ 
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು 8 ಕಾಲಂಗೆ ಬಳಸಬಹುದು)
ರಾಜೇಶ್‌ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಗಾಯನ
ಕನ್ನಡ ರ‍್ಯಾಪರ್‌ ಎಂ.ಸಿ.ಬಿಜ್ಜು ಅವರಿಗೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಇಒ ಎಂ.ಸಿ.ರಘುಚಂದನ್‌ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಪ್ಪು ನೃತ್ಯ
ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ನೃತ್ಯ
ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಡೆದ ಸಿಡಿಮದ್ದುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ದಿವ್ಯಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರ ಗಾಯನ
ಇಶಾನಿ ಗಾಯನ
ನವದುರ್ಗೆಯರ ನೃತ್ಯ
ಡೆಸ್ಟಿನಿಗೆ ಬಂದ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ
ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಡಾ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು
ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ  (ಕಟೌಟ್‌ ಮಾಡುವುದು)
ಎಂ.ಸಿ.ರಘುಚಂದನ್‌  (ಕಟೌಟ್‌)
ರಾಜೇಶ್‌ ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎಚ್‌.ಚಂದ್ರಕಲಾ ಎಂ.ಸಿ.ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು
ಎಂ.ಸಿ.ಯಶಸ್ವಿನಿ  (ಕಟೌಟ್‌)
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೃತ್ಯ (ಇದು ಮಸ್ಟ್‌ ಬರಬೇಕು)
ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ
culturalChitradugafestivalprogram

