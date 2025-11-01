ಶನಿವಾರ, 1 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಧರ್ಮಪುರ : ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆರೆಗೆ ಬೇಕು ಕಾಯಕಲ್ಪ

900 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಜಲಮೂಲ
ವಿ.ವೀರಣ್ಣ ಧರ್ಮಪುರ
Published : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
Last Updated : 1 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧರ್ಮಪುರ ಕೆರೆ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಧರ್ಮಪುರ ಕೆರೆ
ಕೆರೆ ಏರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಏಕ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ
ಕೆರೆ ಏರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರವಣಕುಮಾರನ ಏಕ ಶಿಲಾ ವಿಗ್ರಹ
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT