ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ತಾಣವಾದ ಮೀನು ಸಾಕಣಾ ತೊಟ್ಟಿಗಳು!

ಗಿಡಗಂಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಮುಳುಗಿದ ಮೀನು ಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲದ ಜಾಗ
ಎಂ.ಎನ್.ಯೋಗೇಶ್‌
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:02 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:02 IST
ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಮೀನಿನ ಹೊಂಡ
ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಮೀನು ಮರಿ ಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು
–ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
Chitradurga

