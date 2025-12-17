ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ನಿಧಾನ ಕಲಿಕಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿ

ಎಸ್‍ಎಸ್‍ಎಲ್‍ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿ; ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್‌ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇಎಲ್‌ಇಸಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಡಯಟ್‌ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಇಎಲ್‌ಇಸಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಡಯಟ್‌ ಹಿರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಅಶ್ವಥ್‌ ನಾರಾಯಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬೇಕು. ವಿಷಯವಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳಿದು ಸುಧಾರಣೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.
– ಎಂ.ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್‌, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ
Chitradurga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT