ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchitradurga
ADVERTISEMENT

ಹಿರಿಯೂರು| ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪರದಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸರ್ವರ್ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಗಿನ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸಲಿ. ಸರ್ವರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲಿ. ಉಚಿತ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿಲ್ಲಲಿ
ಜಯಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು
ChitradurgaRation
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT