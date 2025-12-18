ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹಿರಿಯೂರು: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೂ ರಸ್ತೆಬದಿ ಮಾಂಸ ವ್ಯಾಪಾರ

ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ನಗರಸಭೆ
ಸುವರ್ಣಾ ಬಸವರಾಜ್
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:44 IST
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುವ ಮಾಂಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಮಾಂಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು ಮಳಿಗೆಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಲವು ವರ್ತಕರು ಕಂತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ
-ಎ. ವಾಸೀಂ, ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ 
