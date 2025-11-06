ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು: ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ

ಹಂದಿಗುಂದ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:37 IST
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಸುದೀಪ್ತ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ವಚನ ನೃತ್ಯರೂಪಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
Chitradurga

