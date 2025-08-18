ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೆ ತಮಟೆ ಚಳವಳಿ: ಮೋಹನ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:32 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:32 IST
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಸಾಕು ವಿಳಂಬ ದ್ರೋಹದ ಚಾಳಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸುವಷ್ಟೂ ಹಿಡಿತ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ
. ಜಿ.ಎಚ್‌.ಮೋಹನ್‌ ಕುಮಾರ್ ಸಂಚಾಲಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಮಾದಿಗರ ಮಹಾಸಭಾ
Chitradurgainternal reservation

