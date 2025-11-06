ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರೀಮಠದ ಆದರ್ಶ ಕಾರ್ಯ: ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ 14 ಜೋಡಿ ; ಬಸವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:41 IST
ಕಾಯಕದಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ದುಡಿಮೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯಂದಿರು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿರಕ್ತಮಠ
Chitradurga

