ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ನಡೆ–ನುಡಿ ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ

ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವದದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ; ಬಸವ ಮಾಚಿದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
ಸಹಜ ಶಿವಯೋಗ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಘೋರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು
Chitradurga

