ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ: ಗುರುತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ₹ 58 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹ

ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, ಅಮೆರಿಕ ಕರೆನ್ಸಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:03 IST
ChitradurgaHundi

