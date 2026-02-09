ಚಿತ್ರದುರ್ಗ | ಅಮರನಾಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗುಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ

<p><strong>ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</strong>: ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಏಳುಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಆವರಣದ ಪಾಲ್ಗುಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಮರನಾಥ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಪಟಿಕ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಸೇವಂತಿಗೆ, ಚೆಂಡು, ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪೋಣಿಸಿದ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಹರ್ಷಿ ಆನಂದ ಗುರೂಜಿ ಶನಿವಾರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಗಂಗಾ ಜಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಂಧ, ತುಪ್ಪ, ಕ್ಷೀರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜೆ ಬರಗೇರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಕುಂಬ ಕಳಸದೊಂದಿಗೆ ಹಳೇ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>9ರಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. 10ರಂದು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 9 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾರದಂತೆ ಎಚ್ಪಿವಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪಾಲ್ಗುಣೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಲ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಕೆ.ಜಿ.ಟಿ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್.ಟಿ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಆರ್.ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ಅರ್ಚಕರಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುರುಗೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>