ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಉರುಮೆ, ಕಹಳೆ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗೌರವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂಬದಿ ಉರುಮೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 
Chitradurga

