ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದಲಾದರೆ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ: ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮೂರನೇ ದಿನ; ಕುಂಚಿಟಿಗ ಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಮತ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:31 IST
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿಗೆರೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಚನ ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಹೊಸದುರ್ಗದ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ನಾಟಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಿಗೆರೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಚನ ಯೋಗ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
Chitradurga

